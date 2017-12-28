МИД: Армянская агрессия остается самой большой угрозой для Азербайджана (версия 2)

2017-12-28 12:29 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Армянская агрессия остается самой большой угрозой для Азербайджана, сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на пресс-конференции в четверг, посвященной итогам внешней политики в уходящем году.

Как отметил Гаджиев, Азербайджан продолжил в 2017 году политику по восстановлению территориальной целостности страны, обеспечению безопасности в регионе, усилению международного авторитета страны, развитию взаимных связей со странами мира, а также реализацию многосторонней политики, курса гуманитарной и культурной политики, мер по обеспечению прав граждан Азербайджана, живущих за рубежом, и работу во внешнеполитической сфере в других направлениях.

Была проведена работа против дезинформационной политики армянского лобби и покровительствующих ему кругов в отношении Азербайджана, армянской агрессии против Азербайджана, сказал он.

Гаджиев отметил также, что попытки Армении сорвать переговорный процесс, сохранить статус-кво не позволили урегулировать армяно-азербайджанский нагорно-карабахский конфликт.

Он подчеркнул, что проведенный непризнанным режимом на оккупированных азербайджанских территориях незаконный референдум не был признан международным сообществом, и было продемонстрировано уважение к территориальной целостности Азербайджана.

Глава пресс-службы МИД также сказал, что в течение года армянская сторона вновь прибегала к военным провокациям, обостряла ситуацию на линии соприкосновения войск. «Умышленный обстрел Арменией гражданских лиц Азербайджана и убийство нескольких наших мирных граждан было резко осуждено международным сообществом», - сказал Гаджиев.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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