Bloomberg назвал пять важнейших для нефтяного рынка факторов на 2018 год

2017-12-28 12:30 | www.trend.az | 7

Bloomberg, оценив ситуацию на рынке, составил список из пяти главных факторов, которые могут повлиять на цены на нефть в будущем году, передает в четверг РБК.

Сланцевый фактор

В первую очередь агентство ожидает роста поставок сланцевой нефти из США. Bloomberg обратил внимание на то, что стоимость нефти североморский марки Brent превысила 66 долларов на фоне взрыва на трубопроводе в Ливии, при этом нефть техасской марки WTI держится на уровне ниже 60 долларов. Агентство называет разницу между стоимостью двух марок наибольшей более чем за два года. Такая ситуация связана с тем, что ураган «Харви» на время ограничил доступ к запасам в США, так что в новом году можно ждать расширения американского экспорта. С ростом добычи сланца ожидаются рекордные поставки нефти из США в 2018 году. «Если будет повышаться добыча сланца и канадской нефти в первой половине [года], а ОПЕК продолжит сокращать добычу, тогда разница должна увеличиться», — сказал агентству основатель лондонского хедж-фонда Matilda Capital Ричард Фаллартон.

Влияние ОПЕК

Из-за того что ОПЕК удерживает добычу нефти, многие играют на повышение Brent. Премии фьючерсов с поставкой в декабре 2018 года поднялись до высшего уровня по отношению к премиям фючерсов на декабрь 2019 года, и разрыв может увеличиться и дальше. ОПЕК приводит рынок в состояние баланса, считает Bloomberg.

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