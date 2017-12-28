В Баку ожидается сильный ветер

2017-12-28 13:18 | www.oxu.az | 6

В пятницу, 29 декабря, в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами пасмурно, в основном без осадков. Ночью и утром местами слабый туман. Ветер юго-западный, днем сменится на северо-западный.

Как сообщили Oxu.Az в Национальном департаменте гидрометеорологии министерства экологии и природных ресурсов, температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем 9-13, в Баку ночью 5-7, днем 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление составит 765 мм ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80%, днем – 50-55%.

В районах Азербайджана осадков в основном не ожидается. Ночью и утром местами будет слабый туман. Подует западный ветер, местами с усилением.

Температура воздуха ночью составит 0-5, днем 11-16 градусов тепла, в горах ночью от 2 градусов мороза до 3 градусов тепла, днем 8-13 градусов тепла.