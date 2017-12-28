Подготовка к зимней экзаменационной сессии в UNEC (ФОТО)

2017-12-28 12:35 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - В UNEC обсудили состояние подготовки к зимней экзаменационной сессии 2017/18 учебного года, сообщает вуз в четверг.

В заседании, состоявшемся под председательством ректора UNEC, приняли участие руководители соответствующих структурных подразделений, а также председатель Совета общественного контроля UNEC, руководитель ОО Центра образования «XXI век» Этибар Алиев.

Ректор, профессор Адалят Мурадов, обратив внимание на важность обеспечения объективности в оценке знаний студентов, сохранения прозрачности, участия в процессе экзаменов представителей общественности и гражданского общества отметил, что как и в минувшие годы, в этом году контроль за проведением зимней экзаменационной сессии будет поручено Совету общественного контроля

Члены совета организуют проведение анонимного опроса в связи с письменными экзаменами по дисциплинам экономического профиля любой НПО, оказывающей деятельность в сфере образования. В период сессии члены совета без участия руководства UNEC будут проводить «Дни открытых дверей», выслушивать обращения студентов и родителей. В то же время они будут обсуждать итоги сессии.