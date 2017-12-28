Численность населения Грузии снизилась

2017-12-28 12:58 | www.apa.az | 6

Численность населения Грузии в начале текущего года составила 3 718 200 человек.



Как сообщает грузинское бюро АПА со ссылкой на Национальное Управление статистики Грузии, это число на 2200 человек ниже аналогичного показателя предыдущего года.

Согласно отчету, число женщин в соседней стране (1 935 700) превышает число мужчин (1 781 500). 57,2 % населения живет в городах, 42,8% - в селах.

Показатели этнической принадлежности населения Грузии охватывают 2014 год. Согласно этим показателям, число азербайджанцев, живущих в Грузии, составляет 233 тысячи человек, что составляет 6,3% населения Грузии.