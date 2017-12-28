Выделены средства на реконструкцию систем водоснабжения и канализации еще пяти поселков

2017-12-28 12:38 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о дополнительных мерах по продолжению проекта реконструкции систем водоснабжения и канализации в поселках Сабунчу, Маштага Сабунчинского и Амирджан, Бюльбюля и Гарачухур Сураханского районов Баку.

Согласно распоряжению, из средств, предусмотренных в указе Президента Азербайджана «О применении закона Азербайджана «О государственном бюджете Азербайджана на 2017 год» от 27 декабря 2016 года, ОАО «Азерсу» выделяются 3,73 миллиона манатов.

Минфину поручено обеспечить финансирование в сумме, предусмотренной этим распоряжением, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из этого распоряжения.

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