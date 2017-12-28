Apple увеличила выплаты главе компании

2017-12-28 12:41 | www.trend.az | 7

Apple в 2017 году увеличила выплаты главе компании Тиму Куку в полтора раза, примерно до 12,8 миллиона долларов, что связано с ростом финансовых показателей корпорации, сообщает РИА Новости.

Согласно заявлению компании в Государственную комиссию по ценным бумагам и фондовому рынку США, выплаты Куку составили 12,825 миллиона долларов в текущем году, годом ранее — 8,747 миллиона долларов, а в 2015 году — 10,281 миллиона долларов.

"В 2017 году Apple показала более сильные показатели по сравнению с целевыми как по чистым продажам, так и по операционным доходам, в результате чего ежегодное денежное вознаграждение каждого названного исполнительного директора составило 155,5% от целевого уровня", — говорится в документе. По итогам 2016-2017 финансового года чистая прибыль корпорации выросла на 6%.