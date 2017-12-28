Число погибших в результате взрыва в Кабуле достигло 40 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-12-28 13:10 | www.apa.az | 5

Число погибших в результате взрыва в Кабуле достигло 40 человек.

Как сообщает АПА со ссылкой на «The People Post», во время происшествия ранения получили 30 человек.

В здании, где произошел взрыв, располагаются новостное агентство «Голос Афганистана» и медресе.

***

11:14

Как сообщает АПА со ссылкой на CGTN, взрыв прогремел в офисе новостного агентства «Голос Афганистана», расположенного на западе Кабула.

Представитель МВД Афганистана сообщил, что пострадали в основном гражданские лица.

В результате взрыва, учиненного террористом-смертником, 4 человека погибли, 18 человек получили ранения.