Число погибших в результате взрыва в Кабуле достигло 40 человек - ОБНОВЛЕНО

2017-12-28 13:10 | www.apa.az | 5
Число погибших в результате взрыва в Кабуле достигло 40 человек.
Как сообщает АПА со ссылкой на «The People Post», во время происшествия ранения получили 30 человек.
В здании, где произошел взрыв, располагаются новостное агентство «Голос Афганистана» и медресе.
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11:14
Как сообщает АПА со ссылкой на CGTN, взрыв прогремел в офисе новостного агентства «Голос Афганистана», расположенного на западе Кабула.
Представитель МВД Афганистана сообщил, что пострадали в основном гражданские лица.
В результате взрыва, учиненного террористом-смертником, 4 человека погибли, 18 человек получили ранения.