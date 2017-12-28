В повестку последнего заседания Милли Меджлиса внесены 2 дополнительных вопроса

2017-12-28 13:18 | www.apa.az | 6

Как сообщает АПА, в повестку включены еще 2 вопроса. Таким образом, число входящих в повестку заседания вопросов составило 19.

Дополнительные вопросы: внесение изменений в законопроект «О внесении изменений в решение Милли Меджлиса от 15 ноября 2002 года «О разрешении размещения в Афганистане и участии в соответствующих операциях в составе батальона Вооруженных Сил Турецкой Республики взвода Вооруженных Сил Азербайджана под общим командованием структур НАТО» и в законопроект о деятельности банков.

Отметим, в то же время в повестку также входят обсуждение в третьем чтении законопроекта «О Вооруженных Силах Азербайджанской Республики», ратификация подписанных между Азербайджаном и рядом стран документов, внесение изменений в Таможенный и Миграционный Кодексы, в законы «О туризме», «О дорожном движении», «О государственной службе» и др., а также обращение Милли Меджлиса по случаю Дня солидарности азербайджанцев всего мира.