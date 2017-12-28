Закир Гаралов назначил нового прокурора

2017-12-28 13:40 | www.oxu.az | 6

В Низаминский район Баку назначен новый прокурор.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, соответствующий приказ подписал генеральный прокурор Закир Гаралов.

Согласно приказу, заместитель начальника следственного управления по тяжким преступлениям Генеральной прокуратуры Пярвиз Ибаев освобожден от занимаемой должности и назначен на должность прокурора Низаминского района.

Руководитель пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов подтвердил факт.

Отметим, что П.Ибаев является сыном известного судьи Мансура Ибаева.