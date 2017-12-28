В Кыргызстане создана комиссия по факту отравления более 100 учеников в Кегети

2017-12-28 12:46 | www.trend.az | 6

В Министерстве образования и науки создали комиссию для выяснения обстоятельств отравления более 100 учеников и 4 учителей угарным газом в средней школе села Кегети Чуйской области, сообщает Kabar.

Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева выехала в школу им. О.Исаева и в больницу, ознакомилась на месте с ситуацией.

В настоящее время в больнице осталось двое школьников, они находятся под наблюдением врачей. Остальные выписаны из больницы в удовлетворительном состоянии.

В больнице также находятся трое учителей и директор школы.