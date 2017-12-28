Поможет ли новый фонд предпринимателям?

2017-12-28 14:10 | www.oxu.az | 7

Новый Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд будет субсидировать часть процентов по кредитам в манатах, взятым предпринимателями в банках.

Об этом Oxu.Az сказал экономический эксперт Вугар Байрамов.

Он отметил, что в функции Кредитно-гарантийного фонда также входило субсидирование части процентов по кредитам в манатах, взятым предпринимателями в банках:

«На самом деле это важный момент для повышения доступности кредитов для предпринимателей. Например, коммерческий банк предлагает кредит под 18 процентов годовых. Это высокие проценты, поэтому такой кредит не привлекает предпринимателей.

Согласно действующим правилам, предприниматель может обратиться в фонд с просьбой выплатить часть процентов. Фонд может субсидировать 8 из 18 процентов. В результате предприниматель выплатит только 10 процентов из 18, остальные 8 процентов фонд напрямую уплатит банку. К примеру, если вы взяли кредит на 100 тыс. манатов сроком на 3 года, то в среднем из 18 тысяч манатов процентов 10 тысяч манатов выплатит предприниматель, а 8 тысяч – государство.

Если кредит взят на срок более чем на три года, то в среднем из 18 тысяч манатов предприниматель уплатит 8 тысяч манатов. Согласно правилам, предприниматель должен уплатить не более 6 процентов. Преимущество такого субсидирования – оно не только создает спрос на банковские кредиты, но и делает процесс прозрачным».

Э.Ш.

