Азербайджан и Россия организуют морские круизы

2017-12-28 13:33 | www.apa.az | 6

Как сообщили АПА-Экономикс в ЗАО, по итогам встречи стороны подписали меморандум о сотрудничестве по круизному судоходству в Каспийском регионе с использованием нового круизного пассажирского судна проекта «Петр Великий». В ходе встречи гости отметили большие туристические возможности Баку. С этой точки зрения организация морских круизов привлечет в Азербайджан больше туристов. В свою очередь Р.Велиев сказал, что данный проект позволит привлечь туристов из стран ЕС, США, Австралии, Китая и других регионов мира.

Согласно подписанному меморандуму, до конца 2019 года начнутся морские туры российского круизного лайнера «Петр Великий» в Баку. Меморандум предусматривает совместную деятельность по изучению и выработке оптимальных маршрутов круизных пассажирских судов, таких как порты Черного моря - внутренние водные пути РФ - Астрахань - порты Каспийского моря; Москва - Баку; Астрахань - Махачкала - Баку; Баку - Энзели - Ноушехр - Туркменбаши - Актау - Астрахань и другие.