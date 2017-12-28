Закир Гасанов в военно-медицинских учреждениях на передовой – ФОТО

2017-12-28 14:21 | www.oxu.az | 6

По поручению президента Азербайджанской Республики, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, министр обороны генерал-полковник Закир Гасанов и руководящий состав министерства, которые в ходе визита в прифронтовую зону встретились с персоналом мобильного военного госпиталя, 28-го декабря посетили также Главный клинический госпиталь Вооруженных сил.

Об этом Oxu.Az передает со ссылкой на сайт министерства обороны.

Сначала была отдана дань памяти и возложены цветы к памятнику общенациональному лидеру Гейдару Алиеву, воздвигнутому на территории госпиталя.

Встретившись с военнослужащими, проходящими лечение в госпитале, министр обороны поинтересовался состоянием их здоровья, а также пожелал им скорейшего выздоровления и возвращения на места службы.

Встретившись с медицинским персоналом, генерал-полковник З. Гасанов передал поздравления Верховного главнокомандующего Ильхама Алиева.

Затем от имени главы государства военнослужащим были вручены праздничные подарки.

Э.Ш.

