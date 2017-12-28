В Баку представлен гимн "Поддержка молодежи" (ФОТО)

2017-12-28 12:55 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend Life/ - "Gənclərə dəstək" ("Поддержка молодежи") – проект, реализуемый Государственной филармонией имени Муслима Магомаева, основной задачей которого является выявление и поддержка молодых талантов в Азербайджане.

Благодаря реализации проекта, который стартовал в 2016 году, выявляются новые имена одаренных и талантливых представителей азербайджанкой молодежи. Проект дает возможность молодым музыкантам и вокалистам, обучающимся в различных музыкальных учебных заведениях страны, выступать на большой сцене, продемонстрировав свое мастерство широкой общественности.

По случаю 31 декабря – Дня солидарности азербайджанцев мира и Нового года, на сцене Филармонии имени Муслима Магомаева в Баку состоялся потрясающий концерт в рамках проекта.

В программе выступили лауреаты республиканских и международных конкурсов. Поддержать их в этот вечер пришли известные деятели культуры и искусства, педагоги, а также родные молодых музыкантов, их друзья и однокурсники.

Пока гости рассаживались в зрительном зале, за кулисами кипели страсти. Волнуясь перед выступлением, юные музыканты старались сконцентрироваться, настраивая инструменты, а вокалисты распевались.

Открывало вечер выступление Ансамбля "Lumineux" Бакинской музыкальной академии имени Узеира Гаджибейли (художественный руководитель – Наала Барателия).

В сопровождении концертмейстера Пярвиза Мамедова они исполнили гимн проекта "Gənclərə dəstək". Гимн прозвучал очень торжественно, в его словах и мелодии были отражены все достоинства проекта и основные ценности. Автором слов гимна является Айсель Керим, автор музыки – Пикя Ахундова.