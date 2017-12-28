МИД: Азербайджан осуждает ракетные атаки на Саудовскую Аравию

2017-12-28 12:56 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend/ - Азербайджан осуждает ракетные атаки на Саудовскую Аравию, сказал глава пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев на пресс-конференции в четверг, посвященной итогам внешней политики в уходящем году.

По словам Гаджиева, такого рода негативные явления могут усугубить ситуацию в регионе.

«Мы призываем к приумножению политических и дипломатических усилий для установления мира и стабильности в регионе», - сказал он.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)

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