Вынесен приговор членам движения «Мусульманское единство»

2017-12-28 14:30 | www.oxu.az | 5

Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям продолжился судебный процесс по делу зампреда движения «Мусульманское единство» Эльчина Гасымова и еще 11 человек – Нахида Гахраманова, Агали Яхъяева, Сейфеддина Ширванова, Фархада Мурадова, Рамиля Алиева, Эльгюна Ахундова, Вусала Алыша, Исы Ибрагимова, Сеймура Асланова, Али Шахбазова и Амирли Алиева.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, на процессе под председательством судьи Маила Байрамова был вынесен приговор. Эльчин Гасымов приговорен к 15 годам лишения свободы, Агали Яхъяев – к 15 годам, Нахид Гахраманов – к 13 годам, Эльгюн Ахундов, Иса Ибрагимов, Сейфеддин Ширванов, Вусал Алыш, Фархад Мурадов – к 12 годам и 6 месяцам, Сеймур Асланов, Али Шахбазов, Рамиль Алиев и Амирли Алиев – к 12 годам и 3 месяцам.

Часть вышеупомянутых лиц – члены движения «Мусульманское единство».

Председатель организации, богослов Талех Багыров был арестован 26 ноября 2015 года в ходе операции в Нардаране. Эльчин Гасымов был задержан еще до нардаранских событий – 5 ноября.

Э.Ш.

