«Gilan Holding» провел очередную акцию сдачи крови для больных талассемией

2017-12-28 14:47 | www.apa.az | 7

«Gilan Holding» организовал очередную акцию по сдаче крови для жителей Шекинского и Габалинского районов Азербайджана, страдающих талассемией.



Как сообщает АПА, акция «Сдай кровь – дай жизнь!» прошла в Габалинском районе, на территории Габалинского консервного завода при поддержке Азербайджанской федерации талассемии.



В этой добровольной акции приняли участие сотрудники компаний «Gilan Holding», действующих в Габалинском районе.



Основной целью акции является помочь взрослым и в особенности детям, страдающим талассемией, и увеличить запас крови, предназначенной для них.



Отметим, в октябре этого года «Gilan Holding» провел аналогичную акцию в Баку.