«Gilan Holding» провел очередную акцию сдачи крови для больных талассемией

2017-12-28 14:47 | www.apa.az | 7
«Gilan Holding» организовал очередную акцию по сдаче крови для жителей Шекинского и Габалинского районов Азербайджана, страдающих талассемией.
Как сообщает АПА, акция «Сдай кровь – дай жизнь!» прошла в Габалинском районе, на территории Габалинского консервного завода при поддержке Азербайджанской федерации талассемии.
В этой добровольной акции приняли участие сотрудники компаний «Gilan Holding», действующих в Габалинском районе.
Основной целью акции является помочь взрослым и в особенности детям, страдающим талассемией, и увеличить запас крови, предназначенной для них.
Отметим, в октябре этого года «Gilan Holding» провел аналогичную акцию в Баку.