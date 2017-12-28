Али Гасанов: Баку готов к компромиссу по Карабаху

2017-12-28 14:49 | www.oxu.az | 7

Баку готов предоставить широкую автономию Нагорному Карабаху и обеспечить гражданские права местного армянского населения.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Интерфакс-Азербайджан, заявил помощник президента Азербайджана по общественно-политическим вопросам - заведующий отделом Али Гасанов.

«Мы готовы к определенному компромиссу и конструктивному решению проблемы. В этой связи, считаем основным путем устойчивого, продуктивного и справедливого урегулирования конфликта является предоставление нагорно-карабахскому региону более широкой автономии в составе Азербайджана, гарантию на полное обеспечение гражданских, социально-экономических, культурных прав проживающего там армянского населения в соответствии с законодательством Азербайджана и норм международного права», - заявил Гасанов в интервью израильской газете The Jerusalem Post.

Гасанов подчеркнул, что при урегулировании карабахского конфликта необходимо соблюдать нормы международного права.

«Армения должна безоговорочно вывести свои оккупационные войска с территории Азербайджана, территориальная целостность и суверенитет нашей страны должна быть восстановлены, беженцы и вынужденные переселенцы возвращены в свои дома», - сказал помощник президента.