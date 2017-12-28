Завтра в Баку без осадков, ночью и утром местами слабый туман

2017-12-28 13:04 | www.trend.az | 7

БАКУ /Trend/ - В пятницу в Баку и на Абшеронском полуострове ожидается переменная облачность, временами будет пасмурно, преимущественно без осадков, сообщили в четверг Trend в Национальном департаменте гидрометеорологии минэкологии и природных ресурсов Азербайджана.

Ночью и утром местами слабый туман, умеренный юго-восточный ветер днем сменится северо-западным ветром.

Температура воздуха на Абшеронском полуострове ночью составит 5-7, днем - 9-13, в Баку ночью ожидается 5-7, днем - 10-12 градусов тепла.

Атмосферное давление будет выше нормы и составит 765 миллиметров ртутного столба. Относительная влажность ночью составит 70-80, днем 50-55 процентов.