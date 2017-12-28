Севиндж Фаталиева: Год исламской солидарности в Азербайджане станет ориентиром для всех, кто стремится к миру

2017-12-28 13:41 | www.trend.az | 6

Уходящий год во внешней политике Азербайджана был отмечен значительными событиями, которые еще раз подтвердили приверженность страны к проводимому на протяжении более двух десятилетий курсу многовекторности и инклюзивности в мировые и региональные политические процессы.

Достаточно отметить, что практически во всех важнейших геополитических и геоэкономических процессах, напрямую и косвенно затрагивающих наш регион, ощущалось активное участие Баку, во многом имеющее определяющую роль в их дальнейшем развитии.

Так, благодаря усилиям Азербайджана, в очень непростой год обострившихся отношений между Россией и странами Запада Баку удалось сохранить высокий уровень взаимодействия как с Евросоюзом, так и с Российской Федерацией. Ярким свидетельством этому мог служить тот факт, что в течение месяца Президент Азербайджана Ильхам Алиев сначала встречался с главами России и Ирана в Тегеране, обсуждая перспективы трехстороннего взаимодействия, а затем общался с главами ведущих европейских стран в Брюсселе на саммите Евросоюза по Восточному партнерству. В обоих случаях к позиции Баку по обсуждаемым темам ощущался неподдельный интерес, определяемый той возрастающей ролью, которую Азербайджан играет в своем регионе.

Говоря об итогах уходящего года, нельзя не отметить, что указом главы государства 2017 год был объявлен Годом исламской солидарности. Для Азербайджана Год исламской солидарности был наполнен достойным содержанием, подчеркивающим, что всякая его инициатива имеет практическое содержание, направленное на расширение всесторонних связей между странами исламского мира, создание условий для устойчивого развития исламских государств.

Думается, что объявление 2017 года в Азербайджане Годом исламской солидарности связывается с желанием привести в порядок процессы, происходящие в исламском мире, в соответствии с духом солидарности и взаимовыручки, лежащим в основе исламской религии.

К сожалению, в последнее время в мире развивается исламофобия. На эту тревожную тенденцию неоднократно обращал внимание и Президент нашей страны.

То, что 2017-й год был объявлен Годом исламской солидарности, является прямым ответом на эти тенденции. Азербайджан является частью исламского мира и активно сотрудничает со всеми исламскими государствами. Проведение на высочайшем уровне Игр исламской солидарности в мае 2017 года является еще одним свидетельством того, что мир и взаимоотношения между исламскими странами - условие для стабильного развития не только нашего региона, но и всего земного шара, последовательным приверженцем которого Баку всегда являлся.

Само по себе проведение Исламских игр было наполнено глубоким символизмом. Оно стало своего рода призывом к активизации диалога между странами исламского мира. Не секрет, что в исламском мире происходят различные деструктивные процессы, что весьма негативно отражается на имидже этих стран. Очень часто в различных уголках планеты ислам преподносится как религия войны и агрессии, что в корне неверно и дезориентирует мировое сообщество в отношении одной из самых миролюбивых и жизнеутверждающих мировых религий. Для того, чтобы не дать возможности подобным измышлениям прочно утвердиться в умах миллионов людей на планете, не исповедующих ислам, следует предпринимать активные практические усилия. В их числе, возможно, наиболее эффективным стало проведение в Баку Игр исламской солидарности, продемонстрировавших единство исламских стран и ставших настоящим посланием миру. Данное послание несло в себе четкий посыл о том, что исламские страны охвачены не только конфликтами, в этом регионе происходят и позитивные процессы.

Важным событием в исламском мире в уходящем году стало проведение 1 марта в столице Исламской Республики Пакистан Исламабаде саммита Организации экономического сотрудничества. На нем председательство в ОЭР перешло от Азербайджана Пакистану.

Изначально, целью участия Азербайджана в этой организации было обеспечение экономического взаимодействия с государствами региона, расположенными в северной части исламского мира, на основании принципа регионального разделения труда, где Азербайджан мог бы участвовать со своим набором конкурентных преимуществ.

Сегодня эта стратегия реализуется в направлении развития транспортных проектов. Страны пытаются обеспечить взаимодействие в области инвестиционного сотрудничества, в таких областях, как туризм, высокие технологии и т.д. Азербайджан же в этом регионе занимает особое место, поскольку является единственной страной-членом организации, представляющим Южный Кавказ. И эти государства, заинтересованные в развитии отношений со странами Южного Кавказа, обращают внимание на Азербайджан, как на основное звено в реализации их проектов в этом регионе.

При этом государства ОЭР поддерживают справедливые требования Азербайджана и выступают в защиту территориальной целостности азербайджанского государства, что является неотъемлемым условием для прочного мира и устойчивого развития государств Южного Кавказа.

В то же время наша страна идет в авангарде государств, которые считают, что равнодушное отношение к проблемам и страданиям соседей является условием развития более сложных и противоречивых проблем, несущих горе всем вовлеченным и соседним государствам.

В этой связи активное содействие нашей страны в реализации формата сотрудничества по Афганистану в рамках так называемого Стамбульского процесса явилось неоценимым вкладом в урегулирование ситуации в этой стране.

Говоря о конкретных ожиданиях от подключения Азербайджана к Стамбульскому процессу, Президент Ильхам Алиев отмечал, что железная дорога Баку - Тбилиси - Карс и транспортный коридор "Север-Юг" создадут для Афганистана возможность выйти на мировой рынок, это возможность для афганских товаров выйти на европейские рынки.

Примечательно, что сам являясь жертвой несправедливости и многолетнего конфликта с соседней Арменией в результате ее необоснованных территориальных притязаний к нашей стране, Азербайджан прилагает немалые усилия для того, чтобы помочь другим странам исламского мира преодолеть глубокие кризисные явления, которые наблюдаются в их политической и социально-экономической жизни, демонстрируя пример исламской солидарности, которой так не достает в современном мире.

С надеждой смотря на перспективы и отчетливо представляя масштабы рисков дня сегодняшнего, хочется верить, что успешный Год исламской солидарности в Азербайджане станет ориентиром для других государств, которые стремятся к миру и стабильности в своих регионах и ищут для этого подходящие инструменты.

Севиндж Фаталиева, депутат Милли Меджлиса, заместитель председателя парламентского комитета по международным отношениям и межпарламентским связям, глава департамента международных связей ПЕА

Читайте Trend в Telegram. Только самые интересные и важные новости.