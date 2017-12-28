"Человек-паук" в гостях у бакинцев (ФОТО)

2017-12-28 13:42 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Азербайджанском государственном театре юного зрителя в Баку в рамках новогодних представлений состоялся показ спектакля "Hörümçək adam" ("Человек-паук"), подготовленный по мотивам известного комикса, сообщили Trend Life в пресс-службе театра. Наряду с захватывающим сюжетом спектакля юных зрителей ждали сюрпризы, развлечения и встреча с любимыми новогодними персонажами.

Режиссером-постановщиком спектакля является Эльшад Рагимзаде, художник-постановщик – Эльшан Сарханоглу, сценическая пластика - Джейхун Дадашов, постановщик трюков – Иса Асадов.

Роли в спектакле исполнят заслуженные артисты Алмаз Мустафаева, Вахид Алиев, Нофель Велиев, актеры Гюнель Мамедова, Земфира Абдулсамедова, Мехрибан Гусейнова, Сабина Мамедова, Нурана Гусейнова, Нурия Алиева, Ася Атакишиева и другие.