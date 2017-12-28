Названо число школьников в Баку

2017-12-28 15:28 | www.oxu.az | 5

Министерство образования дало согласие на заключение бессрочного трудового договора со 105 из учителей, набравших необходимый проходной балл на конкурсе по приему на работу учителей в 2017-2018 учебном году и принятых на работу на основе трудового договора.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на Trend, в общеобразовательных учебных заведениях при Управлении образования города Баку трудятся в общей сложности 27 740 учителей.

В общеобразовательных учебных заведениях при Управлении образования города Баку обучаются в общей сложности 410 956 школьников.

В этом году в первый класс общеобразовательных школ столицы были приняты 46 694 детей.

Э.Ш.

