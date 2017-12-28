Посол любви - звезда индийского кино Дхармендра - глазами азербайджанского режиссера (ФОТО)

2017-12-28 13:55 | www.trend.az | 5

БАКУ /Trend Life/ - В Баку состоялась презентация документального фильма "Посол любви" режиссера Намига Гурбана, посвященного жизни и творчеству звезды индийского кинематографа, всемирно известного актера Дхармендра, сообщает Trend Life. Мероприятие было посвящено 25-летию установления дипломатических связей между Азербайджаном и Индией. Вечер организован компанией DiGi.

На открытии вечера посол Индии в Азербайджане Санджай Рана отметил, что страны объединяют тесные отношения дружбы и сотрудничества. Было подчеркнуто, что сотрудничество между двумя странами охватывает политическую, экономическую, социальную, гуманитарную, культурную и другие сферы.

Завсектором по пропаганде и регистрации фильмов отдела кинематографии Министерства культуры и туризма Азербайджана Юсиф Шейхов, представитель Управления мусульман Кавказа, председатель общественного объединения "Духовный мир" Гаджи Шахин Гасанли и другие отметили, что презентация фильма является очередным мостом между народами, способствует взаимному духовному и культурному взаимообогащению. К сожалению, 82-летний актер не смог приехать на презентацию по состоянию здоровья.

Автор идеи проекта и режиссер Намиг Гурбан отметил, что помощь в съемках оказали представители четырнадцати стран.

"С детства у меня была большая любовь и уважение к этому актеру, который своими ролями обогатил мировой кинематограф. И как только появилась возможность, отправился в Индию, смог с ним встретиться и побеседовать, открыл ранее неизведанные мне грани его творчества. Дхармендра является настоящим послом любви, который всю свою душу и сердце отдает людям и окружающему миру", - добавил Намиг Гурбан.

В проект вошли кадры из фильмов, интервью, различных мероприятий и благотворительных акций с участием Дхармендра.