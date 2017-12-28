Три человека награждены орденом «Достлуг»

2017-12-28 15:34 | www.apa.az | 5

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Дархана Куандыкула Кыдырали орденом «Достлуг».

Как сообщает АПА, Д. К. Кыдырали был награжден за заслуги в развитии дружественных связей между народами Азербайджана и Казахстана.

Другими распоряжениями главы государства Илатов Роберт Викторович был награжден орденом «Достлуг» за заслуги в развитии дружественных связей между народами Азербайджана и Израиля, а Марианна Вардиноянис - за заслуги в развитии дружественных связей между народами Азербайджана и Греции.