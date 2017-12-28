В связи с Днем солидарности группе лиц присвоены почетные звания

2017-12-28 15:34 | www.apa.az | 5
В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе лиц почетных званий .
Как сообщает АПА, в связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира за заслуги в деле организации диаспоры Азербайджана, культуры и искусства ниже перечисленным лицам были присвоены почетные звания Азербайджанской республики:
«Заслуженный художник»
Гурбанов Сейфаддин Али оглу
Мамедов Рагим Алиага оглу
«Заслуженный артист»
Манафзаде Туран Ислам гызы
Мамедова Эльнара Тофик гызы
Нуриевы Маис Шукюр оглу