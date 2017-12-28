В связи с Днем солидарности группе лиц присвоены почетные звания

2017-12-28 15:34 | www.apa.az | 5

В связи с Днем солидарности азербайджанцев мира президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе лиц почетных званий .

Как сообщает АПА, в связи с празднованием Дня солидарности азербайджанцев мира за заслуги в деле организации диаспоры Азербайджана, культуры и искусства ниже перечисленным лицам были присвоены почетные звания Азербайджанской республики:

«Заслуженный художник»

Гурбанов Сейфаддин Али оглу

Мамедов Рагим Алиага оглу

«Заслуженный артист»

Манафзаде Туран Ислам гызы

Мамедова Эльнара Тофик гызы

Нуриевы Маис Шукюр оглу