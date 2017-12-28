Президент наградил группу лиц

2017-12-28 15:34 | www.oxu.az | 4

Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении группы лиц медалью «Терегги» по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как передает Oxu.Az, по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира, за укрепление дружбы между народами и заслуги в области развития азербайджанской диаспоры следующие лица награждены медалью «Терегги»:

Али Текин Аталар

Аллахвердиева Ильхама Кяманд гызы

Бабаева Офелия Рагим гызы

Бочаров Юрий Борисович

Демирчи Айхан Юнус оглы

Ахмедов Эльдар Мамед оглы

Алиев Юнус Демир оглы

Аскеров Мухаммед Халил оглы

Гаджиев Гудрет Али оглы

Гараев Алекбер Гара оглы

Мурадлы Арзу Огтай гызы

Насиров Сеймур Рагим оглы

Осман Асли Али гызы

Рагимли Сафтар Микаил гызы

Рахман Вагиф Юсуф оглы

Рустамханлы Танзиля Йолчу гызы