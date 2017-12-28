Генпрокуратура прокомментировала информацию о запрете Фатьме Абдуллазаде покидать страну

2017-12-28 15:54 | www.apa.az | 6

Генеральная прокуратура выразила отношение к сообщениям о запрете бывшему завотделом по вопросам гуманитарной политики Администрации президента Фатьме Абдуллазаде покидать страну.

Как сообщил в ответ на запрос АПА глава пресс-службы Генпрокуратуры Эльдар Султанов, распространившиеся в некоторых СМИ сообщения о запрете Фатьме Абдуллазаде покидать страну не соответствуют действительности.

Отметим, сегодня в отдельных средствах массовой информации появились сообщения о запрете Фатьме Абдуллазаде покидать страну.