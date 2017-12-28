В Мексике убили венесуэльскую модель

2017-12-28 15:46 | www.oxu.az | 6

Венесуэльская модель Андреина Элисабет Эскалона была убита в Мексике после ухода с дискотеки в городе Сан-Педро в штате Нуэво-Леон, передает Oxu.Az со ссылкой на РИА Новости.

По данным местной полиции, 27-летнюю девушку расстреляли в автомобиле, на котором она уехала с дискотеки. Эскалона получила несколько ранений в голову и скончалась в больнице. Ее спутник также получил ранения, но в итоге выжил.

Портал NTN24 отмечает, что жестокая расправа могла стать следствием конфликта, возникшего у пары накануне в ночном заведении.