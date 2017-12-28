В Сураханы отремонтировали еще одну дорогу – ВИДЕО

2017-12-28 16:03 | www.oxu.az | 5

В Сураханском районе Баку после капитальной реконструкции сдали в эксплуатацию дорогу протяженностью 2,7 км.

Как сообщили Oxu.Az в Государственном агентстве «Азербайджанские автомобильные дороги», в соответствии с планом градостроительства вдоль дороги создана современная инфраструктура.

Так, на 2,7 километровом участке автомобильной дороги Зых-Сураханы между улицами Этибара Бекирова и Саттара Бахлулзаде были завершены работы по капитальному ремонту. В ходе строительно-ремонтных работ дорога была расширена до 12 метров. Ширина проезжей части составляет 9 метров.

Э.Ш.

