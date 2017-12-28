Банкам в Азербайджане продлят период добровольной реструктуризации обязательств

2017-12-28 16:14 | www.apa.az | 5

В Азербайджане может быть продлен период, в течение которого банки могут осуществить добровольную реструктуризацию своих обязательств.

Как передает АПА-Экономикс, соответствующие поправки предусмотрено внести в закон «О банках». В настоящее время для банков период добровольной реструктуризации обязательств составляет 180 дней. Однако они могут с разрешения финансового регулятора продлить этот период еще на 90 дней. Новые поправки предлагают расширить этот дополнительный период с 90 до 180 дней. При этом число запросов на продление реструктуризации может быть неограниченным. В случае принятия законопроекта о поправках, изменения затронут также и те процессы реструктуризации, которые начались до принятия поправок.