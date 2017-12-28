Ильхам Алиев присвоил звание «Заслуженный артист» ряду лиц

2017-12-28 16:24 | www.oxu.az | 6
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе лиц почетных званий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.
Как передает Oxu.Az, за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры и достижения в сфере культуры и искусства следующие лица получили почетные звания Азербайджанской Республики:
«Заслуженный художник»
Гурбанов Сейфеддин Али оглы
Мамедов Рагим Алиага оглы
«Заслуженный артист»
Манафзаде Туран Ислам гызы
Мамедова Эльнара Тофиг гызы
Нуриев Маис Шукюр оглы