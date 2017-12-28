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Ильхам Алиев присвоил звание «Заслуженный артист» ряду лиц

2017-12-28 16:24 | www.oxu.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении группе лиц почетных званий по случаю Дня солидарности азербайджанцев мира.

Как передает Oxu.Az, за заслуги в развитии азербайджанской диаспоры и достижения в сфере культуры и искусства следующие лица получили почетные звания Азербайджанской Республики:

«Заслуженный художник»

Гурбанов Сейфеддин Али оглы 
Мамедов Рагим Алиага оглы 

«Заслуженный артист»

Манафзаде Туран Ислам гызы 
Мамедова Эльнара Тофиг гызы 
Нуриев Маис Шукюр оглы

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