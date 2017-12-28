Президент Азербайджана утвердил бюджет Госнефтефонда на 2018 г.

2017-12-28 17:59 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Указом Президента Азербайджана Ильхама Алиева в четверг утвержден бюджет Государственного нефтяного фонда Азербайджана (SOFAZ) на 2018 год.

Согласно утвержденному бюджету, доходы SOFAZ на 2018 год определены на уровне 11 559 956,2 тысячи манатов, расходы - 9 730 221,8 тысячи манатов.

В структуре доходов поступления от продажи прибыльной нефти и газа Азербайджана прогнозируются в размере 9 723 786,1 тысячи манатов, поакровые платежи - 3,612 миллиона манатов, доходы от транзита нефти и газа через территорию Азербайджана - 16,34 миллиона манатов.

Кроме этого, доходы фонда от размещения и управления активами предусмотрены в размере 1 042 046,1 тысячи манатов, бонусы, выплаченные инвесторами в рамках нефтегазовых соглашений или в связи с их исполнением, - 774 172 тысячи манатов.

В структуре расходов фонда наибольшую часть составят трансферты в госбюджет - 9,216 миллиарда манатов.

Расходы на улучшение жилищных условий беженцев предусмотрены в размере 200 миллионов манатов, на реконструкцию Самур-Абшеронской оросительной системы - 90 миллионов манатов, в рамках финансирования проекта железной дороги Баку-Тбилиси-Карс - 176 128 тысяч манатов, расходы на финансирование Госпрограммы обучения азербайджанской молодежи за рубежом в 2007-2015 годах - 16 218 тысяч манатов.

Расходы по управлению фондом утверждены на уровне 31 875,8 тысячи манатов.