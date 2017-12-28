Объявлен победитель конкурса на открытие нового телеканала

2017-12-28 16:55 | www.apa.az | 6

Сегодня было проведено очередное заседание Национального Совета телевидения и радио (НСТР).

Как сообщили АПА в НСТР, конкурс проводился по решению Совета от 14 ноября 2017 года в связи с открытием специализированного (новостного) общереспубликанского телевизионного вещательного канала (в городе Баку и на Абшеронском полуострове 31-й телеканал). На заседании Совета были рассмотрены заявки ООО «BAKU ART LAB», ООО «Türkel TV», ООО «MEDİA MASTER» и обсуждались результаты конкурса. Конкурс проходил в период с 16 ноября 2017 года по 16 декабря 2017 года.

Руководствуясь статьями 15, 19 закона Азербайджанской Республики №345-IIQ «О телевидении и радиовещании» от 25 июня 2002 года, пунктами 8.6, 9.6 утвержденного указом президента Азербайджанской Республики №795 от 5 октября 2002 года «Положения о Национальном телевидении и радиовещании», статьей 22.1 закона Азербайджанской Республики №176-VQ «О лицензиях и разрешениях» от 15 марта 2016 года, НСТР объявил ООО «Türkel TV», которая по сравнению с другими кандидатами обладает лучшими креативными качествами, более подходящей материально-технической базой и профессиональным кадровым потенциалом, победителем проводившегося с 16 ноября 2017 года по 16 декабря 2017 года конкурса для открытия общереспубликанского телевизионного вещательного канала (в городе Баку и на Абшеронском полуострове 31-й телеканал), а также предоставил ООО «Türkel MMC» бессрочную лицензию для общереспубликанского телевизионного вещания на 31-м телеканале.