Ребенок за 10 тысяч: реклама сайта или трагедия одной семьи?

2017-12-28 16:35 | www.oxu.az | 5

Объявление о продаже в Баку новорожденного мальчика за 10 тысяч манатов 27 декабря вечером удалено с сайта qarabazar.az, где оно было выставлено ранее.

Как передает Oxu.Az, об этом заявил руководитель qarabazar.az, который представился Маликом, но отказался при этом назвать свою фамилию.

Отметим, что ранее издание Musavat.сom распространило сообщение о том, что 24-летний житель Товузского района по имени Орхан, который снимает квартиру в Баку, выставил на продажу не что-нибудь, а своего новорожденного сына, которому отроду 40 дней.

Мужчина написал, что испытывает материальные трудности, у него накопилось много долгов и по этой причине он не может содержать ребенка, которого нужно не только кормить, но и обеспечивать подгузниками. По этой причине он продает малыша и хочет, чтобы его купила пара, у которой нет своих детей.

Мужчина отметил, что мальчик совершенно здоров и что о цене можно договориться. Журналисту Musavat.сom удалось связаться с Орханом до того, как объявление было удалено с сайта.

Во время телефонной беседы молодой человек заявил, что в настоящее время ребенок зарегистрирован в Республиканской клинической больнице и, если появится покупатель, он сможет без проблем переоформить малыша.

Между тем, руководитель сайта купли-продажи qarabazar.az Малик отметил, что убрал объявление, потому что понял, что речь идет о противоправном деянии.

По его словам, они пропускают объявления, если в них нет информации о запрещенных законом предметах, например, о наркотиках.

«У нас больше нет никакой информации об этом человеке, с базы удалено все, что он написал», - сказал Малик.

Пользователи соцсетей считают, что размещение такого рода объявления на сайте носит рекламный характер.

Ульви Керимов

