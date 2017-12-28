Добровольцы ищут пропавших альпинистов – ФОТО

2017-12-28 16:48 | www.oxu.az | 6

Добровольцы приступили к поиску альпинистов.

Как сообщили Oxu.Az в Общественном объединении «Молодежное движение Cavan», более 150 добровольцев выразили готовность помочь в поисках пропавших альпинистов.

После внимательного рассмотрения всех обращений были отобраны 10 человек с учетом их профессиональных навыков и знания местных горного рельефа и погодных условий.

«Первая группа оснащена всем необходимым оборудованием и доставлена в зону поисков. Продолжается подготовка к отправке второй группы. Вся эта деятельность координируется с соответствующими государственными органами.

Мы выражаем искреннюю благодарность всем, кто в различных формах поддержал нашу инициативу. С этого момента прием желающих присоединиться к поискам прекращен. Верим, что молодые альпинисты будут вскоре найдены благодаря совместным усилиям государственных органов и добровольцев», - сообщили в объединении.

Ранее доброволец - альпинист Тогрул Джафаров написал в соцсетях, что в настоящее время поиск пропавших ведут 3 группы.