В Баку женщина в возрасте 52 лет приняла участие в экзамене

2017-12-28 18:06 | www.trend.az | 6

БАКУ /Trend/ - Среди участников экстерната, проводившегося для людей, не имеющих девятилетнего образования, также были люди в возрасте 30-42, и даже 52 лет, сказали Trend в Управлении образования Баку.

Как сообщили в управлении, 26-27 декабря в Баку состоялись экзамены экстерната.

В экзамене приняли участие лица, которые в предыдущие годы не завершили общего образования (девять классов) в общеобразовательных школах.

Из числа участников экзамена 15 были в возрасте 30-40 лет, 11 - 25-30 лет, 40 - 20-25 лет, 33 - от 16 до 20 лет. Одной из участниц было 52 года.