Более 100 тысяч клиентов имеют разногласия с банками на сумму до 2 тыс. долларов

2017-12-28 17:01 | www.apa.az | 6

«В настоящее время число клиентов, имеющих разногласия с банками на сумму до двух тысяч долларов, превышает 100 тысяч человек».

Как передает АПА-Экономикс, об этом сказал ответственный секретарь банковского омбудсмена Эльчин Гасанов. «В настоящее время омбудсмен рассматривает финансовые споры на сумму до двух тысяч долларов. Причиной является то, что изначальной целью являлось решение проблем малоимущей категории населения. Увеличение суммы вызовет рост числа клиентов. Поэтому нынешняя сумма более реальна. Но в будущем не исключается ее увеличение».