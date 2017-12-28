Филиал «Аджеми» банка ВТБ (Азербайджан) будет работать без выходных

2017-12-28 17:20 | www.oxu.az | 5

Для удобства клиентов филиал «Аджеми» банка ВТБ (Азербайджан) с 27 декабря 2017 года будет без выходных. Также продлено время работы филиала: с 09.00 до 20.00 по будням, с 10.00 до 16.00 по выходным дням. Филиал также будет работать все дни во время новогодних каникул.

В филиале «Аджеми» клиентам будут доступны такие услуги, как выдача средств с текущего счета, отправка/получение срочных денежных переводов, открытие текущих счетов, заказ/выдача пластиковой карты, пополнение текущего (карточного), депозитного счетов. Клиенты могут обращаться в офис и по вопросам погашения по кредитам, приема и оформления кредитных заявок, обмена валюты, оплаты штрафов и коммунальных платежей, приема платежных поручений, заявлений для подключения к Интернет-банкингу и Мобил банкингу и прочее.

Начальник управления развития сети банка ВТБ (Азербайджан) Парвиз Расулов отметил: «Большинство клиентов не имеют возможности посещать банк в рабочее время в течение недели. Заботясь о комфорте наших клиентов, мы решили дать им возможность решать банковские вопросы после работы. А в преддверии Нового года это будет особенно удобно для наших клиентов – им не придется ждать завершения праздничных дней, чтобы совершить какие-либо неотложные банковские операции».

Отметим, что филиал «Аджеми» банка ВТБ (Азербайджан) находится по адресу ул. Джавадхана 30 А, рядом с станцией метро «Аджеми».