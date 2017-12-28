Ильхам Алиев наградил деятелей искусства

2017-12-28 17:34 | www.oxu.az | 5

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении орденом «Шохрат» Рауфа Бабаева.

Как передает Oxu.Az, Р.Бабаев награжден за заслуги в развитии музыкальной культуры Азербайджана.

Другим распоряжением президента, за активное участие в общественно-политической жизни Азербайджана Флора Гасымова награждена орденом «Шохрат».

Также президент подписал распоряжение о награждении орденом «Шараф» Мамедова Салхаба Иса оглы. С.Мамедов награжден за развитие и пропаганду изобразительного искусства в Азербайджане.