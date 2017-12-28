Студенты в Гане запустили проект изготовления мебели из электронных отходов

2017-12-28 18:20 | www.trend.az | 5

Студенты частного университета Ашеси в столице Ганы Аккре запустили проект Agbogblo.Shine по созданию авторской мебели из электронных отходов, которые скапливаются на городской свалке Agbogbloshie.

Студенты Джозеф Авуах-Дарко и Синтия Мухонья обучают изготовлению предметов интерьера людей, которые заняты незаконной переработкой старых мобильных телефонов, телевизоров и бытовой техники. Новые навыки должны, по мысли авторов проекта, помочь работникам свалки оставить это вредное занятие, передает ТАСС со ссылкой на агентство AFP.

Свалка расположена в трущобах недалеко от центра Аккры возле реки Odaw. В районе проживают 40 тыс. человек, на свалке трудятся сотни из них. Они сжигают мобильные телефоны, компьютеры, телевизоры, чтобы извлечь и перепродать медь и другие ценные материалы. В качестве топлива для расплава компонентов они используют пластмассы и полистирол. В среднем, занятым в этом бизнесе ганцам удается заработать по 20 ганских седи ($4,50) в день.

Мохамед Абдул Рахим на свалке с 2008 г. по 12 часов шесть дней в неделю. На вырученные деньги он кормит мать, жену и троих детей. Вредные пары повредили его легкие, а тяжести, которые ему приходится носить, - бедра и поясницу. Но другого возможности заработать мужчина не находит. "Мы страдаем от жары и дыма. Если мы найдем хорошую работу, мы отсюда уйдем", - сказал Мохамед.