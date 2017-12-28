Российские операторы связи не получили частот для тестирования 5G

2017-12-28 18:29 | www.trend.az | 4

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) в четверг не смогла принять решение о выделении частот для тестирования сетей мобильной связи пятого поколения (5G) из-за отсутствия согласований от "Роскосмоса" и ФСО, передает РИА Новости.

"С учетом поступивших заключений Минобороны России, ФСО России и госкорпорации "Роскосмос" и по итогам обсуждения на согласительном совещании 20 декабря согласованную позицию по проекту решения выработать не удалось", - заявил в ходе обсуждения этого вопроса на заседании ГКРЧ замначальника отдела Минкомсвязи Андрей Блинов. Для тестирования 5G предлагалось выделить частоты в диапазонах 3,4-3,8 ГГц и 24,5-26,5 ГГц.

Представитель "Роскосмоса" пояснил, что диапазоны 24,25-29,5 ГГц используются для управления пилотируемыми космическими аппаратами. "В том числе эти средства задействованы для решения задач национальной безопасности. В текущей редакции мы, к сожалению, не имеем возможности согласовать", - сказал представитель госкорпорации, отметив, что "Роскосмос" не выступает против всей полосы в этом диапазоне.

Выделение диапазона 3,4-3,8 ГГц не согласовала ФСО, опасаясь, что сети 5G создадут помехи спутниковой связи. "Дело в том, что системы пятого поколения совершенно несовместимы с теми средствами спутниковой связи, которые сейчас используются у нас и будут использоваться. Использование диапазона 3,4-3,8 ГГц приведет к тому, что примерно 50% емкости российских спутников будет, собственно говоря, поражено. С учетом состояния российских орбитальных группировок предлагаем все-таки это не использовать", - сказал представитель ведомства.