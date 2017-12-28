В орфографический словарь предлагается внести некоторые изменения

2017-12-28 17:34 | www.apa.az | 5

«В Институте языкознания имени Насими создана рабочая группа в связи с подготовкой «Орфографического словаря азербайджанского языка». Рабочая группа подготовила предложения в связи с ненужными, вызывающими сомнения словами в старых словарях».

Как сообщает АПА, директор Института языкознания имени Насими Мохсун Нагисойлу сказал, что в издания орфографического словаря 2013-2014 годов были включены орфографические правила, состоящие из 36 пунктов: «Мы подготовили проект из 62 пунктов в связи с новыми орфографическими правилами».

Директор Института раскрыл некоторые новшества, предусмотренные в новом орфографическом словаре: «В Турции слова пишутся, как произносятся. Поэтому мы должны ссылаться на фонетические принципы. Мы предлагаем писать слова с двумя буквами «yy» с одной. В то же время, предлагается писать оканчивающиеся двумя «ss» заимствованные слова с одной «s». Например, слова «ekspress», «stress». Например, предлагается писать не «ssenari», а «senari», не «metafor», а «metafora», не «sanatori», а «sanatoriya». Написание слов «veb-səhifə» и «veb-dizayn» также предлагается в проекте писать с дефисом. В проекте также отражены правила написания слов национального происхождения».