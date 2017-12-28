В Тбилиси подорожал тариф на воду для населения

2017-12-28 17:35 | www.apa.az | 4

Для населения Тбилиси подорожал тариф на воду.

Как передает местное бюро АПА-Экономикс, для абонентов, у которых установлены счетчики, за 1м3 тариф повышается на 6 тетри (0,023 USD), а для тех, у кого счетчиков нет, тариф (фиксированный) на 1 душу повышается на 75 тетри (0,28 USD).

Установленные тарифы вступят в силу с 1 января 2018 года и будут до 2020 года. Действующие сегодня тарифы выглядят следующим образом: для населения со счетчиками тариф на воду составляет за 1м3 – 0,26 лари (0,10 USD), для населения без счетчиков тариф (фиксированный) на 1 душу – 3,147 лари (1,22 USD). С 1 января 2018 года тарифы будут: для населения со счетчиками за 1м3 – 0,32 лари (0,12 USD), для населения без счетчиков тариф (фиксированный) на 1 душу – 3,89 лари (1,49 USD).