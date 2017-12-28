В Баку учителя лицея уволили за видео в соцсетях

2017-12-28 17:46 | www.oxu.az | 5

Учитель английского языка школы-лицея №220 Ровшан Азизов уволен с работы за нанесение вреда престижу учебного заведения.

Как сообщили Oxu.Az в Управлении образования города Баку, руководство школы-лицея провело соответствующее внутреннее расследование в связи с деятельностью и поведением Р.Азизова.

Были подробно изучены методико-педагогический уровень и поведение учителя. В то же время руководство школы проследило за уровнем преподавания в классах, где преподает Ровшан Азизов, и представило соответствующие заключения учителю.

Выяснилось, что преподаватель не соблюдал учебную программу, неправильно использовал учебные ресурсы, его ученики не усвоили ни одного стандарта. Также Ровшан Азизов несколько раз выводил учеников из класса и в грубой форме отводил их в кабинет директора и замдиректора, выводя учеников из класса, применял насилие (об этом составлены соответствующие акты и представления). Все эти факты задокументированы.

Ровшан Азизов сам признался, что в ходе учебного процесса он часто отклонялся от темы, говорил с учениками на темы, не относящиеся к учебному процессу.

Когда Р.Азизову пытались объяснить, что все это противоречит «Правилам этического поведения» учителей и учебно-методическим требованиям, тот начинал отрицать правила, регулирующие должностные полномочия и функции учителей, с не присущей преподавателю эмоциональностью пытаясь доказать свою правоту.

Р.Азизов неоднократно публиковал различные видео и записи на своей странице в социальных сетях и созданном им Уoutube-канале «İsrolk», используя имя школы-лицея №220.

Данные публикации содержали мысли и сцены, не соответствующие образованию и морально-психологическому развитию школьников. В данных видеосъемках допускались пропагандирующие насилие сцены с участием школьников, преобладали мысли и сюжеты, не относящиеся к функциям школ и учителей.

В связи с этим директор школы-лицея №220 в соответствии с пунктом «ç» 70-ой статьи Трудового кодекса Азербайджанской Республики подписал приказ об освобождении преподавателя английского языка Ровшана Азизова от должности.

Э.Ш.

