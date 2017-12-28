В Азербайджане создано новое агентство

2017-12-28 17:56 | www.oxu.az | 5

Президент Ильхам Алиев подписал указ о еще большем усовершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Как передает Oxu.Az со ссылкой на АПА, согласно указу, при министерстве экономики создано «Агентство развития малого и среднего предпринимательства Азербайджанской Республики» со статусом публичного юридического лица.

Агентство будет публичным юридическим лицом, поддерживающим развитие малого и среднего предпринимательства в стране, оказывающим ряд услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим координирование и регулирования услуг госорганов в этой сфере.

Э.Ш.

