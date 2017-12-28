Ученые выяснили, почему люди ведут себя иррационально в очередях

2017-12-28 18:43 | www.trend.az | 5

Наблюдения за поведением людей в супермаркетах помогли ученым выяснить, что покупатели начинают вести себя иррационально и метаться между очередями, замедляя их движение, из-за того, что им подсознательно не нравится быть последними, говорится в статье, опубликованной в журнале SSRN, передает РИА Новости.

"Метания между очередями являются абсолютным безумием, так как то, как много людей стоит за вами, никак не влияет на то, как быстро вы пройдете одну из них. Тем не менее, эта особенность психики влияет на поведение человека. Как правило, предпоследний человек оказывается довольнее последнего примерно на 20%", - рассказывает Райан Буэлл (Ryan Buell) из Гарвардского университета (США).

В последние годы психологи и многие другие ученые начали активно интересоваться тем, как человек ведет себя в обыденных ситуациях, к примеру, при выборе товаров в магазине и при стоянии в очереди на кассу. Эти наблюдения раскрыли несколько любопытных и неожиданных вещей.

К примеру, израильские ученые обнаружили в прошлом году, что люди оценивают скорость движения очереди не по числу людей или товаров, а руководствуясь тем, как много места они занимают на ленте товаров или в линии перед кассой. Это часто заставляет их вести себя нерационально, выбирая "маленькую" очередь, содержащую в себе множество мелких товаров.

Буэлл и его коллеги раскрыли корни еще одного типа нерационального поведения в магазинах, наблюдая за тем, как вели себя люди, стоявшие в реальных очередях в супермаркетах и в их виртуальных аналогах, которые ученые искусственно создавали на сайте соцопросов.

Как отмечает Буэлл, и покупатели, и добровольцы не знали, что за ними наблюдают ученые. К примеру, во втором случае они считали, что участвуют в соцопросе, который должен был продлиться минуту, но на самом деле затягивался на гораздо более длительное время.