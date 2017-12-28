При Министерстве экономики Азербайджана создано Агентство развития малого и среднего предпринимательства

2017-12-28 17:50 | www.apa.az | 6

Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал указ о совершенствовании управления в сфере малого и среднего предпринимательства.

Как передает АПА-Экономикс, согласно указу, при Министерстве экономики создается публичное юридическое лицо «Агентство развития малого и среднего предпринимательства Азербайджана».

Агентство будет публичным юридическим лицом, поддерживающим развитие малого и среднего предпринимательства в стране, оказывающим ряд услуг субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим координирование и регулирование услуг госорганов в этой сфере.

Управление агентством будет осуществлять Наблюдательный совет, состоящий из 7 человек. Председателем Наблюдательного совета является министр экономики. Текущее управление советом осуществляет исполнительный директор, который назначается со стороны министра экономики по согласованию с президентом Азербайджана.

Согласно указу, при центрах службы ASAN будут действовать дома малого и среднего предпринимательства. В тех регионах страны, где эти центры отсутствуют, дома малого и среднего предпринимательства будут действовать при региональных подразделениях Министерства экономики. Дома малого и среднего предпринимательства будут подконтрольны Агентству развития малого и среднего предпринимательства.