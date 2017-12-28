В МИД РФ отреагировали на слова Эрдогана, назвавшего Асада террористом

2017-12-28 17:57 | www.apa.az | 5

«Башар Асад – законный президент Сирии. Сирию в ООН представляет именно он. Такие оценки не имеют под собой никакой правовой базы. Подобные заявления безосновательны».

Как сообщает московский корреспондент АПА, об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о том, что президент Турции Реджеп Эрдоган назвал Башара Асада террористом: «Такие оценки не имеют под собой никакой правовой базы. Подобные заявления безосновательны»,- сказала М. Захарова.

Напомним, что Реджеп Тайип Эрдоган в ходе пресс-конференции в Тунисе с президентом этой страны сказал, что Башар Асад проводит в Сирии государственный террор.