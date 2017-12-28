Президент Азербайджана утвердил бюджет ГНФАР на 2018 год

1.

Чистые доходы, полученные от продажи углеводородов, приходящихся на долю Азербайджанской Республики (за вычетом расходов на транспортировку углеводородов, банковских расходов, расходов на таможенное оформление, независимый контроль (сервейер), маркетинг и страхование, а также за исключением доходов, приходящихся на инвестиции или долевое участие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики в проектах, в которых она является инвестором, пайщиком или партнером)