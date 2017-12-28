Президент Азербайджана утвердил бюджет ГНФАР на 2018 год

2017-12-28 18:04 | www.apa.az | 6
Как передает АПА-Экономикс, согласно указу, доходы ГНФАР составят 11 559 956,2 тыс. манатов, расходы - 9 730 221,8 тыс. манатов.
|
Порядковый №
|
Показатели
|
в тысячах манатов
|
Доходы итого:
|
11 559 956,2
|
в том числе:
|
|
1.
|
Чистые доходы, полученные от продажи углеводородов, приходящихся на долю Азербайджанской Республики (за вычетом расходов на транспортировку углеводородов, банковских расходов, расходов на таможенное оформление, независимый контроль (сервейер), маркетинг и страхование, а также за исключением доходов, приходящихся на инвестиции или долевое участие Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики в проектах, в которых она является инвестором, пайщиком или партнером)
|
9 723 786,1
|
2.
|
Поакровые платежи, выплачиваемые инвесторами за использование контрактной площади в связи с разработкой углеводородных ресурсов
|
3 612,0
|
3.
|
Доходы, полученные от транспортировки нефти и газа по территории Азербайджанской Республики
|
16 340,0
|
4.
|
Бонусы (премии), выплачиваемые инвесторами Государственной нефтяной компании Азербайджанской Республики или компетентному государственному органу в связи с подписанием или исполнением нефтегазовых соглашений
|
774 172,0
|
5.
|
Доходы, полученные от управления средствами Государственного нефтяного фонда
|
1 042 046,1
|
Расходы итого:
|
9 730 221,8
|
в том числе:
|
|
1.
|
Финансирование некоторых мер, связанных с социально-бытовыми проблемами и вопросами обустройства беженцев и вынужденных переселенцев
|
200 000,0
|
2.
|
Трансферт в государственный бюджет Азербайджанской Республики на 2018 год
|
9 216 000,0
|
3.
|
Финансирование проекта реконструкции Самур-Абшеронской оросительной системы
|
90 000,0
|
4.
|
Финансирование проекта новой железной дороги Баку-Тбилиси-Карс
|
176 128,0
|
5.
|
Финансирование Государственной программы по обучению азербайджанской молодежи в зарубежных странах в 2007-2015 годах
|
16 218,0
|
8.
|
Расходы, связанные с управлением Государственным нефтяным фондом Азербайджанской Республики
|
31 875,8